В Черном море враг держит более полусотни крылатых ракет
Наталья Гуменюк, начальник пресс-центра Сил обороны и охраны Юга сообщила, что наблюдается абсолютная готовность корабельной группировки противника в Черноморской акватории, также ощутимо усиление ракетных обстрелов по Одесщине, разрушающих инфраструктуру региона
Об этом она рассказала в эфире Еспресо.
"В Черном море на данный момент находятся около шести единиц корабельного состава, две подлодки – все оснащены крылатыми ракетами, которых более полусотни. Мы понимаем, что они нацелены на территорию Украины" – подчеркнула начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга.
Также Гуменюк рассказала, что на сегодняшнее утро во время воздушной тревоги одна ракета была сбита силами ПВО, а одна попала в объект инфраструктуры Одесской области.
"Ушибы, которые пришлись вчера на Одесщину, это были 9 ракетных атак, 6 из них уничтожило ПВО. Ракеты попали в зоны отдыха, гостиницу и частный сектор, пострадавшим оказана медицинская помощь. Также повреждена электроподстанция, поэтому несколько населенных пунктов остались без электричества, сейчас ведутся работы по восстановлению питания. Было повреждение и подземного газопровода" – сообщила начальница пресс-центра.
Госпожа Гуменюк отметила, что разрушения придают психологическое давление, но это война, в которой мы боремся за свою независимость и свободу.
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