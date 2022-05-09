В Черном море враг держит более полусотни крылатых ракет

Об этом она рассказала в эфире Еспресо.



"В Черном море на данный момент находятся около шести единиц корабельного состава, две подлодки – все оснащены крылатыми ракетами, которых более полусотни. Мы понимаем, что они нацелены на территорию Украины" – подчеркнула начальница пресс-центра Сил обороны и охраны Юга.



Также Гуменюк рассказала, что на сегодняшнее утро во время воздушной тревоги одна ракета была сбита силами ПВО, а одна попала в объект инфраструктуры Одесской области.



"Ушибы, которые пришлись вчера на Одесщину, это были 9 ракетных атак, 6 из них уничтожило ПВО. Ракеты попали в зоны отдыха, гостиницу и частный сектор, пострадавшим оказана медицинская помощь. Также повреждена электроподстанция, поэтому несколько населенных пунктов остались без электричества, сейчас ведутся работы по восстановлению питания. Было повреждение и подземного газопровода" – сообщила начальница пресс-центра.



Госпожа Гуменюк отметила, что разрушения придают психологическое давление, но это война, в которой мы боремся за свою независимость и свободу.

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