В Черном море враг держит 15 кораблей, среди которых три ракетоносителя "Калибров"
По состоянию на утро 23 марта российские войска держат на боевом дежурстве в Черном море 15 кораблей, среди которых три ракетоносителя "Калибров"
Об этом в телемарафоне рассказала руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк .
"Корабельная группировка врага достаточно мощная – это 15 кораблей на боевом дежурстве, среди которых находятся и три ракетоносителя: две надводные, один – подводный. Вчера усилена эта группировка, и это может говорить о том, что враг пытается держать нас в напряжении, несмотря на это Подводная лодка – достаточно мощная опасность, хотя на ней только 4 ракеты, однако они высокоточны и могут быть применены по особо важным объектам. ", – говорит Гуменюк.
Руководитель пресс-центра отметила, что это означает возможную готовность рашистов к ракетному удару. В то же время противник прибегает к рассредоточению украинской противовоздушной обороны на свои ракетоносители, надводные, подводные и, вероятно, "шахеды": "Другой тактики они не придумали - как разветвлять угрозы, чтобы наше ПВО не успевало срабатывать".
Относительно взрывов в Джанкое, Гуменюк отметила, что корабли РФ могут быть не полностью снаряженными.
"Ракетоносители надводные, которые заходили в пункт базирования в ожидании того же груза, могут быть не полностью снаряжены. То есть, если говорить о тактико-технической мощности, которую они имеют - три ракетоносителя - это до 20 ракет типа "Калибр", - добавила спикер .
- Поздним вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму раздались взрывы. Сообщается об уничтожении российских крылатых ракет "Калибр НК", которые везли по железной дороге в Джанкое. После ночных взрывов оккупационные власти ввели режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
- РосСМИ сообщили о повреждении депо, охраны, складов на железнодорожной станции в результате атаки вечером 20 марта во временно оккупированном Джанкое. А в Вооруженных Силах Украины заявили: взрывы - сигнал захватчикам , что пора уезжать.
- Вечером 21 марта российские истребители Су-35 совершили пуск ракет с моря по Одесской области. Две ракеты сбили Силы ПВО. Еще одна ракета попала в здание монастыря УПЦ МП
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