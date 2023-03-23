Об этом в телемарафоне рассказала руководитель объединенного прессцентра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк .

"Корабельная группировка врага достаточно мощная – это 15 кораблей на боевом дежурстве, среди которых находятся и три ракетоносителя: две надводные, один – подводный. Вчера усилена эта группировка, и это может говорить о том, что враг пытается держать нас в напряжении, несмотря на это Подводная лодка – достаточно мощная опасность, хотя на ней только 4 ракеты, однако они высокоточны и могут быть применены по особо важным объектам. ", – говорит Гуменюк.

Руководитель пресс-центра отметила, что это означает возможную готовность рашистов к ракетному удару. В то же время противник прибегает к рассредоточению украинской противовоздушной обороны на свои ракетоносители, надводные, подводные и, вероятно, "шахеды": "Другой тактики они не придумали - как разветвлять угрозы, чтобы наше ПВО не успевало срабатывать".

Относительно взрывов в Джанкое, Гуменюк отметила, что корабли РФ могут быть не полностью снаряженными.

"Ракетоносители надводные, которые заходили в пункт базирования в ожидании того же груза, могут быть не полностью снаряжены. То есть, если говорить о тактико-технической мощности, которую они имеют - три ракетоносителя - это до 20 ракет типа "Калибр", - добавила спикер .