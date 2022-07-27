Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в фейсбуке.

"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Пивденный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования", - говорится в сообщении.

Как отмечают ВМС ВСУ, военные и гражданские специалисты ищут подводные объекты, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут обеспечить безопасность судоходства.

"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесчины. Прежде всего - это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, которые будут перевозить украинское зерно", - пишет пресс-служба.

Также отмечается, что, несмотря на военную агрессию России, украинские военные продолжают добросовестно работать по всем направлениям, в частности, чтобы возобновить судоходство и избежать мирового продовольственного кризиса.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле приступил к работе Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины.

Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.

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