В Черном море возобновили работу порты Одесса, Черноморск и Пивденнный
В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Пивденный
Об этом сообщила пресс-служба Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины в фейсбуке.
"В связи с подписанием соглашения о разблокировании украинских портов для экспорта зерна, возобновлена работа в портах Одесса, Черноморск и Пивденный. Выход и заход судов в морские порты будут осуществляться путем формирования каравана, который будет сопровождать корабль лидирования", - говорится в сообщении.
Как отмечают ВМС ВСУ, военные и гражданские специалисты ищут подводные объекты, устанавливают специальные средства навигационного оборудования, которые помогут обеспечить безопасность судоходства.
"Сегодня мы проводим совместную работу по навигационно-гидрографическому обеспечению безопасности судоходства в одном из портов Одесчины. Прежде всего - это работы, которые определяют безопасные пути движения судов, которые будут перевозить украинское зерно", - пишет пресс-служба.
Также отмечается, что, несмотря на военную агрессию России, украинские военные продолжают добросовестно работать по всем направлениям, в частности, чтобы возобновить судоходство и избежать мирового продовольственного кризиса.
- Ранее сообщалось, что в Стамбуле приступил к работе Совместный координационный центр, который будет осуществлять мониторинг работы зерновых коридоров в соответствии с соглашением об экспорте продовольствия из портов Украины.
- Напомним, несколько дней назад Украина, Турция и Генеральный секретарь ООН подписали соглашение по экспорту зерна. Со своей стороны Россия подписала зеркальный договор.
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