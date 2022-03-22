В Черном море возможны дрейфующие мины, - ВМС Турции

Об этом сообщает в официальном сообщении Управление навигационной гидрографии и океанографии ВМС Турции.



"Мины были установлены вблизи портов Одессы, Очакова, Южного, Черноморска. Они могут отсоединиться от места установки и стать дрейфующими", - сообщают ВМС Турции.



Также Военно-морские силы Турции призывают все суда вблизи указанных районов немедленно сообщать об обнаружении и местонахождении мин.

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