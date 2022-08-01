В Черном море в бой Новороссийска маневрируют 18 вражеских боевых кораблей и катеров

Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.



"В Черном море корабельная группировка вражеских сил составляет 18 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. При этом 5 кораблей и 1 подлодка, снаряженные 44 ракетами типа "Калибр" находятся в готовности к нанесению. Дополнительно на дежурстве еще 5 десантных кораблей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются. Украинцев призывают прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегать укрытиями или хотя бы правилом двух стен по целесообразности.

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