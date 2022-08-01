В Черном море в бой Новороссийска маневрируют 18 вражеских боевых кораблей и катеров
Корабельная группировка противника составляет 18 боевых кораблей и катеров. Они маневрируют вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска
Об этом передает ОК "Юг" в фейсбук.
"В Черном море корабельная группировка вражеских сил составляет 18 боевых кораблей и катеров, маневрирующих вдоль крымского побережья в направлении Новороссийска. При этом 5 кораблей и 1 подлодка, снаряженные 44 ракетами типа "Калибр" находятся в готовности к нанесению. Дополнительно на дежурстве еще 5 десантных кораблей", - говорится в сообщении.
Как отмечается, угрозы ракетных ударов и усиление ракетно-артиллерийских обстрелов остаются. Украинцев призывают прислушиваться к сигналам воздушной тревоги, не пренебрегать укрытиями или хотя бы правилом двух стен по целесообразности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.6
Покупка 39.6Продажа 40.89
-
EUR
Покупка 39.86Продажа 41.46
- Актуальное
- Важное