В Черном море уже три российских корабля, угрожающих ракетными ударами, - ОК "Юг"

Об этом сообщили в ОК "Юг".

"Тем временем, в Черном море количество кораблей, угрожающих ракетными ударами возросло до 3, десантных - не наблюдается. Рашисты оттащили 3 подбитых "утопленника" из числа "Рапторов" от Змеиного до пункта базирования в Севастополе с остатками надежды их реанимировать",- говорится в сообщении.

Добавляют, что угроза ракетных ударов и с моря, и с воздуха и с временно оккупированной территории остается актуальной. В ОК "Юг" говорят, что враг продолжает информационные вбросы о расположении военных подразделений в социально чувствительных местах (школах, больницах, детских садах и т.п), чтобы хоть как-то оправдать свое разрушение гражданских объектов.

ОТУ "Восток" за 1 июня уничтожили 38 россиян, БТР, ББМ, 2 миномета и экипаж БпАК.

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