В Черном море уменьшилось количество российских носителей "калибров"
Россия завела часть ракетоносителей в Черном море в пункты базирования. В настоящее время на боевом дежурстве находится только один носитель крылатых ракет "Калибр"
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 11 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп составляет около 8 ракет", - говорится в сообщении.
В Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль.
В то же время в Средиземном море находятся 10 российских кораблей, из которых 5 являются носителями крылатых ракет "Калибр" с общим залпом 72 ракеты.
- 31 января Россия удерживала в Черном море 12 кораблей, среди которых были три носителя крылатых ракет "Калибр".
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