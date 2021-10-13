В Черном море украинский военный корабль получил повреждения, идут спасательные действия

Об этом сообщили в Военно-морских силах Вооруженных сил Украины.

"В результате резкого ухудшения погодных условий возникла аварийная ситуация, в результате которой получил повреждения судно национального флота. После оценки обстановки было принято решение о постановке судна на якорь с целью обеспечения проведения мероприятий по борьбе за живучесть", - говорится в сообщении.

К спасательной операции привлечены корабли и катера, а также воздушные суда Госпогранслужбы и ДСНС.

В военном ведомстве отметили, что экипажу удалось стабилизировать аварийную ситуацию. Угрозы жизни для военных моряков и риска потери корабля нет.

"Сейчас идет операция по оказанию помощи аварийному кораблю и возвращения его в пункт постоянной дислокации", - уточнили в ВМС.

В свою очередь, генерал-лейтенант Михаил Забродский заявил, что аварии претерпело судно размагничивания украинских ВМС U-811 "Балта". Происшествие случилось в районе острова Змеиный.

По информации от военнослужащих ВМС ВС Украины, судно потеряло ход и имеет затопленными меньшей мере два отсека.

"Балта" является небольшим по главным размерами судном: длина менее 70 метров, полное водоизмещение - 2086 тонн. Главной задачей "Балты" по назначению является проведение специальных мероприятий с целью уменьшения собственных магнитных полей боевых кораблей и судов обеспечения наших ВМС. Экипаж судна составляет 45 человек по штату. В ВМС Украины это единственное судно такого назначения ", - сообщил Забродский.





Справка: Судно размагничивания "Балта" был построен на верфи польского города Гданьск в 1987 году. С 1997 года оно вошло в состав ВМС Украины.

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