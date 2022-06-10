Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".

"Корабельная группировка черноморского флота рашистов усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет, продолжает держать блокаду северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове", - пишут в "Юге".

Россия имеет в море также большой десантный корабль.

9 июня в оперативном командовании "Юг" полагали, что Россия явно поставила на паузу морскую десантную операцию.

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