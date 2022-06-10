В Черном море у России есть наготове 40 крылатых ракет
Российский агрессор готов выпустить по Украине 40 крылатых ракет из Черного моря
Об этом сообщили в отчете оперативного командования "Юг".
"Корабельная группировка черноморского флота рашистов усилена еще одной подлодкой – носителем крылатых ракет, продолжает держать блокаду северо-западной части Черного моря. Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. 40 крылатых ракет наготове", - пишут в "Юге".
Россия имеет в море также большой десантный корабль.
- 9 июня в оперативном командовании "Юг" полагали, что Россия явно поставила на паузу морскую десантную операцию.
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