В Черном море третий день подряд нет российских ракетоносителей, – ВМС
В Черном море по состоянию на 23 февраля нет российских ракетоносителей. Уже третий день все носители "калибров" находятся в пунктах базирования
Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.
Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, а в Азовском море – один. Ракетоносителей среди них нет.
В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа.
- 20 февраля Россия удерживала на боевом дежурстве в Черном море 7 кораблей , среди них был один носитель крылатых ракет "Калибр". Уже 21 февраля Россия отвела ракетоноситель из Черного моря в пункт базирования. 22 февраля ракетоносителей в море тоже не было.
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