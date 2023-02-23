Об этом сообщила пресс-служба ВМС ВСУ.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находятся 4 вражеских корабля, а в Азовском море – один. Ракетоносителей среди них нет.

В Средиземном море находятся 10 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк рассказывала, что для выхода на боевой курс и пуска ракет российским кораблям достаточно два-три часа.