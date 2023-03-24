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В Черном море соотношение российских сил к украинским уменьшилось втрое, - капитан 1-го ранга запаса ВСУ Риженко

24 мартa, 2023 пятница
23:49
война с Россией

Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВСУ, отметил, что россияне с Черного моря теоретически могут нанести удар максимально 56 ракетами "калибр"

Об этом он рассказал в эфире Эспресо.

"В начале конфликта соотношение сил РФ и Украины на Черном море составляло 1 к 12 в пользу России, а сейчас это соотношение изменилось в три раза и составляет 1 к 4. Это произошло благодаря тому, что мы получили ракетные береговые системы. Россия фактически доминирует и на море, и в воздухе над северо-западной частью Черного моря. Крейсер "Москва" нам удалось потопить ракетами "Нептун", используя фактор сюрприза, и то, что россияне не поддерживали боевой готовности систем ПВО на этом корабле. Потом мы еще ракетами "Гарпун" уничтожили спасательный буксир "Василий Бех" и поразили так называемые вышки Бойко, и россияне спрятали свои корабли южнее полуострова Крым", - рассказал эксперт Центра оборонных стратегий.

Андрей Рыженко отметил, что такие позиции полностью устраивают противника, чтобы стрелять по нам ракетами, что они регулярно и делают.

"Их ракетные корабли сейчас в строю. У них стоит два новейших фрегата адмиральской серии, три корвета "Буян-М " и четыре подводных лодки. Одна из подводных лодок сейчас на плановом ремонте. То есть они на сегодняшний день теоретически могут обеспечить нанесение удара 56 ракетами "калибр". Но мы знаем о проблемах с "калибрами", что россияне уже исчерпали этот потенциал. Однако опасность остается, противник периодически накапливает силы для ракетных атак", - сказал Рыженко.

Капитан 1-го ранга добавил, что сейчас россияне стреляют ракетами, которые неделю-две назад были изготовлены на производстве в Екатеринбурге.

"А теперь они применяют авиацию, которая более или менее стабильно себя чувствует в Крыму, даже после нанесенных ударов по военным аэродромам РФ на полуострове. Прилетают дополнительные самолеты со многих точек России, например, с Северного флота РФ. Также у россиян есть десантные корабли. В Севастополе находится 7 кораблей, 4 из них в ремонте. Знаем, что у этих кораблей проблемы с двигателями, потому что это производство Польши и запчастей сейчас нет. И еще 5 десантных кораблей в Новороссийске. Характерно то, что противник значительно усилил противодиверсионную защиту своих мест базирования. Россияне рассредоточили силы и корабли по разным пунктам, перевели часть кораблей из Севастополя в Керчь и Феодосию. То есть в принципе россияне готовы выполнять свои задачи на море, но мы сделали так, что это стало для них намного сложнее. А северо-западная часть Черного моря для противника является фактически опасной", - подытожил Рыженко.

Украина
Россия
Крым
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