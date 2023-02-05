Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"

"Наблюдается активность противника на южном направлении. Однако информация из социальных сетей не соответствует действительности. Не было никаких летательных объектов врага в Николаевской и Одесской областях. Надо помнить, что Силы обороны также работают в ответ и держат ситуацию под контролем", - пояснила Гуменюк.

Спикер ОК "Юг" также рассказала, что в Черном море наблюдается мощный шторм

"В Черном море наблюдается чрезвычайно мощный шторм. Ситуация с погодой очень критическая. Это также действует на состояние корабельной группировки противника в Черном море. Россияне критически уменьшили количество корабельной группировки в море. В частности, в открытом море они оставили всего 5 единиц кораблей обеспечения", – добавила она.