В Черном море село на мель судно, следовавшее в Украину за зерном
В Черном море сел на мель сухогруз, шедший за зерном в Украину. На место происшествия отправились группы береговой охраны
Об этом пишет CNN Türk .
"Из-за сильного ветра в провинции Стамбул в 23:30 вечера сухогруз TQ Ordu, следовавший за пшеницей из Эрегли, провинция Зонгулдак, в Украину, сел на мель в районе Софулар, близ Шиле", – говорится в сообщении.
На борту сухогруза находятся 23 члена экипажа. На место происшествия были направлены группы береговой охраны.
- В сентябре 2022 года судно с кукурузой, плывущее из Украины в Стамбул, село на мель и заблокировало движение в Босфоре.
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