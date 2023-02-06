Об этом пишет CNN Türk .

"Из-за сильного ветра в провинции Стамбул в 23:30 вечера сухогруз TQ Ordu, следовавший за пшеницей из Эрегли, провинция Зонгулдак, в Украину, сел на мель в районе Софулар, близ Шиле", – говорится в сообщении.

На борту сухогруза находятся 23 члена экипажа. На место происшествия были направлены группы береговой охраны.