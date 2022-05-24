В Черном море с Россией может говорить только Турция, – главный редактор BlackSeaNews Клименко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



Эксперт напомнил, что во время первой встречи в Рамштайне была идея со стороны США по созданию сил постоянного развертывания в Черном море.



"Но главное препятствие на этом пути – это Турция, как ни странно. Турция использует очень творчески конвенцию Монтре (конвенция от 1936 г. восстановила суверенитет Турции над проливами из Черного моря в Средиземное, – ред.), которая не запрещает во время войны проход кораблей невоюющих сторон. Но есть статья конвенции, в которой говорится: если Турция видит для себя большую опасность, то она может регулировать по своему усмотрению прохождение военных кораблей через проливы Босфор и Дарданеллы, - вот сейчас Турция по своему усмотрению, через министра иностранных дел и министра обороны Турции, говорит, что она не хочет видеть военные корабли нечерноморских стран в акватории Черного моря", - пояснил глава мониторинговой группы Института черноморских стратегических исследований.



Аналитик отметил, что скорее всего Турция боится за свои месторождения на черноморском шельфе, расположенные на прямой от Босфора до Ялты и что инциденты в Черном море могут как-то затронуть эти месторождения.



Андрей Клименко отметил: "В этой ситуации было бы уместно предложить Турции перевести свои фрегаты, корветы, минно-тральные и патрульные корабли из Средиземного моря в Черное и самой организовать конвои. Такая схема имеет теоретический шанс, но не стопроцентный".



Главный редактор BlackSeaNew подчеркивает, что нужно убеждать Эрдогана в том, что он может спасти мир от голода, а именно страны Северной Африки и Ближнего Востока, когда-то входившие в состав Османской империи.



"Нужно понимать, что в Черном море говорить с Россией может только Турция".

У Эрдогана есть чем торговаться с РФ. Поэтому именно турецкое направление является ключом к разблокированию украинских портов в Черном море, это почти единственный выход в ситуации с продовольственным зерном", - сказал Клименко.

Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил , что для деблокады Черного моря нужно не договариваться с РФ, а предоставить Украине реактивные системы залпового огня.

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