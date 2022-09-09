В Черном море рядом с судном ВМС Румынии взорвалась мина
В Черном море корабль Военно-морских сил Румынии наткнулся на дрейфующую мину. Она взорвалась рядом с судном
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Румынии.
Сообщается, что экипаж корабля был заранее предупрежден о мине, однако из-за сильного ветра и волны обойти ее не удалось. В момент взрыва на борту находились 75 военнослужащих.
В результате этого никто из них не пострадал.
"Плаучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - сообщили в Минобороны Румынии.
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