Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Румынии.

Сообщается, что экипаж корабля был заранее предупрежден о мине, однако из-за сильного ветра и волны обойти ее не удалось. В момент взрыва на борту находились 75 военнослужащих.

В результате этого никто из них не пострадал.

"Плаучесть корабля не нарушена, а на борту нет серьезных повреждений", - сообщили в Минобороны Румынии.