В Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш

Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.



Атака на гражданское судно произошло в порту Ольвия в Николаевской области. Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну Banglar Samriddhi из Бангладеша.

"По информации филиала Ольвия, в 17:25 Banglar Samriddh, стоящем на рейде п. Ольвия, ВМС РФ нанесен ракетный удар. Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира", - говорится в заявлении . морских портов Украины.

По предварительным данным, пострадавших нет.