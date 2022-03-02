В Черном море российский корабль атаковал гражданское судно под флагом Бангладеш
Корабль РФ атаковал гражданское судно из Бангладеша, стоящее на рейде в порту Черного моря в Николаевской области
Об этом сообщает Администрация морских портов Украины в Facebook.
Атака на гражданское судно произошло в порту Ольвия в Николаевской области. Российский корабль нанес ракетный удар по гражданскому судну Banglar Samriddhi из Бангладеша.
"По информации филиала Ольвия, в 17:25 Banglar Samriddh, стоящем на рейде п. Ольвия, ВМС РФ нанесен ракетный удар. Одна ракета попала в надстройку. На судне пожар. Для спасения экипажа направлено 2 буксира", - говорится в заявлении . морских портов Украины.
По предварительным данным, пострадавших нет.
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