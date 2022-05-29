В Черном море россияне задержали две турецкие рыбацкие лодки, - CNN Türk
Две турецкие рыбацкие лодки с 12 рыбаками на борту были задержаны российским флотом у берегов временно оккупированного россиянами Крыма
Об этом сообщает CNN Türk.
"Турецкие рыбацкие лодки были доставлены в окрестности Севастополя. Российские власти конфисковали рыбу и лодки и оштрафовали рыбаков на 30 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что лодки вышли в Черное море на лов рыбы 15 мая из Стамбула, а 18 мая, подойдя к берегам Крыма, были остановлены российским военным кораблем и задержаны.
Президент рыбного кооператива Румелифенери Яшар Серт заявил, что ни одна лодка не зарегистрирована и лицензирована, и что они являются пиратскими лодками, которые занимаются браконьерством. В то же время по данным CNN Türk, одна из лодок зарегистрирована в порту Гемлик, а другая в Сарьере.
Рыбаки остаются в Крыму, с помощью спутниковых телефонов они смогли связаться со своими родственниками и сообщить о ситуации. МИД Турции также предпринимал попытки связаться с рыбаками и вернуть их на родину, но безрезультатно.
- Турция договаривается с Россией и Украиной о коридоре для экспорта зерна. Отмечается, что переговоры все еще продолжаются и носят конфиденциальный характер. В настоящее время обсуждается возможность создания коридора для зерна через Босфор.
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