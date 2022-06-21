В Черном море россияне усилили флот "дефективной субмариной"

Об этом сообщил представитель начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

По его словам, эта подлодка, вероятно, не сможет запускать ракеты типа "Калибр", хотя ее вроде бы поремонтировали так, чтобы она могла их запускать, и не исключено, что она станет первой подводной лодкой РФ, которая будет потоплена в Черном море украинскими военными.

Сейчас, по данным Братчука, в акватории Черного моря находятся четыре вражеских крупных десантных корабля и подводная лодка.

21 июня на одном из пляжей Одесчины сдетонировала мина.

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