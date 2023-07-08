В Черном море россияне удерживают на боевом дежурстве 5 кораблей, носители "калибров" отсутствуют
Российские оккупанты на боевом дежурстве в Черном море держат пять кораблей. Однако носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют
Об этом 8 июля сообщают Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины.
В Азовском море на дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп которого составляет до 16 ракет.
Фото: Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины
"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили в Азовское море 6 судов, в Черное море - 16 судов, из них 4 двигались в направлении пролива Босфор", - говорится в сообщении.
- Военно-морской флот России 1 июля 2023 года создал новый Азовский военно-морской округ в Мариуполе с акцентом на тыловые и контрпартизанские задачи.
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