Об этом 8 июля сообщают Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины.

В Азовском море на дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море находятся до 8 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп которого составляет до 16 ракет.

Фото: Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины

"За сутки, в интересах РФ, проход Керчь-Еникальским проливом совершили в Азовское море 6 судов, в Черное море - 16 судов, из них 4 двигались в направлении пролива Босфор", - говорится в сообщении.