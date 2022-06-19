В Черном море Россия переформатирует свой флот
Российский агрессор переформатирует корабельную группировку в Черном море с акцентом на подводный флот
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Таким образом, РФ пытается минимизировать потери.
"Враг переформатирует корабельную группировку с акцентом на подводный флот. Сейчас в готовности к ракетному удару 28 "Калибров" на 2 надводных ракетных кораблях и 3 подводных лодках. Также на выполнении боевых задач – 3 больших десантных корабля", - говорится в отчете.
- Российский агрессор дважды за 18 июня атаковал Николаев ракетными ударами.
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