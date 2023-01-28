В Черном море Россия держит три ракетоносителя с 20 "Калибрами", - Братчук

Об этом сообщил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук в telegram.

"Ситуация с безопасностью в Черном море: - 16 вражеских кораблей. Среди них - три ракетоносителя с 20 "калибрами". Угроза ракетных атак на уровне высока", - отметил он.

Кроме того, Братчук добавил, что сложной остается ситуация на энергетическом фронте.

17 января руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.

Также по данным Натальи Гуменюк по состоянию на 21 января в Черном море находились уже 11 кораблей РФ, 5 из них – ракетоносители. Так, суммарный залп возможной атаки достигал 36 "калибров" - на 4 больше, чем на следующий день.

По состоянию на 22 января количество ракетоносителей в Черном море снова уменьшилось: в настоящее время возможный залп составляет 32 "калибра".

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