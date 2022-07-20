В Черном море Россия держит наготове 24 крылатых ракеты, - ОК "Юг"
Российский агрессор держит наготове в Черном море 24 крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
Корабельная группировка вражеского флота в Черном море не изменилась. У россиян остается 3 ракетных и 3 больших десантных корабля. Наготове 24 крылатых ракеты типа "Калибр".
"Реагирование на сигналы воздушной тревоги должно быть оперативным и правильным. Не подвергайте себя опасности, посещая запрещенные места и объекты, помните об угрозе дрейфующих мин в море и на побережье. Не разглашайте сведений о деятельности и перемещении наших подразделений, не помогайте врагу", - отмечают в ОК "Юг".
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