В Черном море Россия держит наготове 20 крылатых ракет

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

Для нанесения ударов по территории Украины россияне разместили 2 надводных и 1 подводный ракетоноситель. Они оснащены 20 ракетами типа "Калибр".

Остальные 11 кораблей и катеров флота РФ маневрируют в безопасных для себя районах у побережья Крыма.

"Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги, соблюдайте алгоритмы и правила действий согласно им, полученную информацию тщательно проверяйте на достоверность, будьте осторожны с подозрительными предметами, людьми, обстоятельствами, не спешите обнародовать информацию о них. Первоначально сообщите в компетентные органы", - говорится в обращении к украинцам.

27 июля российский агрессор нарушил законы и обычаи войны при обстреле Никопольского района Днепропетровской области.

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