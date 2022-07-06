В Черном море РФ разместила наготове 3 надводных и 2 подводных ракетных носителя
Российский враг разместил в Черном море наготове флот из 3 надводных и 2 подводных ракетных носителей
Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.
"В Черном море продолжается блокада судоходства, наготове находятся 3 надводных и 2 подводных ракетных носителя. Около трех десятков крылатых ракет морского базирования продолжают держать ракетную угрозу актуальной", - говорится в сообщении.
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