В Черном море РФ разместила наготове 3 надводных и 2 подводных ракетных носителя

Об этом оперативное командование "Юг" сообщило в facebook.

"В Черном море продолжается блокада судоходства, наготове находятся 3 надводных и 2 подводных ракетных носителя. Около трех десятков крылатых ракет морского базирования продолжают держать ракетную угрозу актуальной", - говорится в сообщении.

Обращение к украинцам

Соблюдайте меры безопасности, ограничения и запреты военного времени, направленные на сохранение вашей жизни и обеспечение обороны региона.

Не оповещайте врага о движении, расположении и действиях сил обороны, ни на суше, ни на море, ни в воздухе. Самый дорогой гонорар за подобный хайп не стоит нашей бесценной независимости, которую будем обретать вместе.

6 июля российский агрессор из артиллерии и реактивных систем залпового огня нанес удары по Криворожью.

От многочисленных обстрелов пострадал Бериславский район в Херсонской области.

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