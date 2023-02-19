Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Сейчас корабельная группировка врага - в среднем состоянии. Это девять единиц в Черном море и одна в Азовском", - подчеркнула она.

Наталья Гуменюк отметила, что морская обстановка сейчас не благоприятна, ведь шторм усилился до 3-4 баллов.

"Мы наблюдаем, что один из ракетоносителей, надводный, заведен в пункты базирования. Очевидно, пуски четырех "Калибров" во время предварительной атаки были именно с него. Он заведен на переснаряжение. На дежурстве остался только один, подводный, ракетоноситель", - отметила руководитель. пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".

По ее словам, старт ракет с него зафиксировать сложно. Его фиксируют уже в воздухе, поэтому необходимо быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать слишком оперативно. Наталья Гуменюк добавила, что во время пребывания на дежурстве ракетоносители способны наносить удары сразу, а для усиления присутствия в море достаточно двух - трех часов.