В Черном море РФ держит один ракетоноситель, - Гуменюк
В Черном и Азовском морях на боевом дежурстве находятся десять российских военных судов, в том числе один ракетоноситель
Об этом сообщила руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк.
"Сейчас корабельная группировка врага - в среднем состоянии. Это девять единиц в Черном море и одна в Азовском", - подчеркнула она.
Наталья Гуменюк отметила, что морская обстановка сейчас не благоприятна, ведь шторм усилился до 3-4 баллов.
"Мы наблюдаем, что один из ракетоносителей, надводный, заведен в пункты базирования. Очевидно, пуски четырех "Калибров" во время предварительной атаки были именно с него. Он заведен на переснаряжение. На дежурстве остался только один, подводный, ракетоноситель", - отметила руководитель. пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг".
По ее словам, старт ракет с него зафиксировать сложно. Его фиксируют уже в воздухе, поэтому необходимо быть внимательными к сигналам воздушной тревоги и реагировать слишком оперативно. Наталья Гуменюк добавила, что во время пребывания на дежурстве ракетоносители способны наносить удары сразу, а для усиления присутствия в море достаточно двух - трех часов.
- 18 февраля РФ держала в Черном море до восьми ракет, еще четыре она выпустила по Украине.
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