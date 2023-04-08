В Черном море РФ держит один носитель "калибров"

Об этом информирует ВМС ВС Украины.

Общий залп носителя крылатых ракет "Калибр", дежурящего в Черном море, - четыре ракеты.

В Азовском море на дежурстве находится один вражеский корабль. В Средиземном – до семи российских судов, три из которых являются носителями "калибров". Общий их залп составляет до 20 ракет.

Также ВМС ВС Украины сообщает, что в течение суток в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу в Азовское море осуществили восемь судов, одно из которых двигалось из пролива Босфор. Также в Черное море двигались 24 судна, девять из которых продолжили движение в направлении пролива Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.