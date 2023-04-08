В Черном море РФ держит один носитель "калибров"
На утро 8 апреля в Черном море на дежурстве находятся семь российских кораблей, один из которых - носитель крылатых ракет "Калибр"
Об этом информирует ВМС ВС Украины.
Общий залп носителя крылатых ракет "Калибр", дежурящего в Черном море, - четыре ракеты.
В Азовском море на дежурстве находится один вражеский корабль. В Средиземном – до семи российских судов, три из которых являются носителями "калибров". Общий их залп составляет до 20 ракет.
Также ВМС ВС Украины сообщает, что в течение суток в интересах России проход по Керчь-Еникальскому проливу в Азовское море осуществили восемь судов, одно из которых двигалось из пролива Босфор. Также в Черное море двигались 24 судна, девять из которых продолжили движение в направлении пролива Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - говорится в сообщении.
- Вечером 7 апреля россияне сменили в Черном море надводный ракетоноситель на подводный, тем самым вдвое уменьшился потенциальный залп "калибров" – с восьми до четырех.
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