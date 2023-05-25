Об этом в эфире Еспресо сообщила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

"На данном этапе в Черном море девять кораблей, среди которых ракетоносителей нет. Они завели в пункт базирования тот фрегат, который дежурил ночью. Затем применили дронную атаку", - отметила она.

По словам Натальи Гуменюк, это свидетельствует о том, что РФ снова ищет новую тактику. Она добавила, что россиянам достаточно двух – трех часов, чтобы вывести корабль в зону пуска ракет.

"Отслеживаем оперативную ситуацию, не паникуем, но всегда готовы", - подчеркнула начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга.