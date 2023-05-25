В Черном море РФ держит наготове девять кораблей, - Гуменюк
В Черном море по состоянию на утро 25 мая остаются девять российских кораблей, но нет ракетоносителей
Об этом в эфире Еспресо сообщила начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.
"На данном этапе в Черном море девять кораблей, среди которых ракетоносителей нет. Они завели в пункт базирования тот фрегат, который дежурил ночью. Затем применили дронную атаку", - отметила она.
По словам Натальи Гуменюк, это свидетельствует о том, что РФ снова ищет новую тактику. Она добавила, что россиянам достаточно двух – трех часов, чтобы вывести корабль в зону пуска ракет.
"Отслеживаем оперативную ситуацию, не паникуем, но всегда готовы", - подчеркнула начальник Объединенного пресс-центра Сил обороны юга.
- 24 мая на боевом дежурстве в Черном море находились шесть российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
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