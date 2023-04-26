В Черном море резко увеличилось количество "калибров". Уровень опасности очень высок, - ОК "Юг"

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. В настоящее время на боевом дежурстве находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "калибров" может достигать 24 единиц.

В ОК считают, что сейчас уровень ракетной угрозы очень высок.

"Опасность применения врагом ракетных ударов остается, вероятность дроновых атак исключать нельзя. К сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно, не терять бдительности и оперативности реакции. Враг коварный, озлобленный и доведенный до определенного уровня отчаяния, может действовать крайне жестоко и отчаянно", - говорится в сообщении.