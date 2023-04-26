В Черном море резко увеличилось количество "калибров". Уровень опасности очень высок, - ОК "Юг"
По состоянию на ночь 26 апреля российские террористы увеличили количество "калибров", которые находятся в Черном море
Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
В Черном море корабельная группировка врага увеличена до 13 кораблей, а количество ракетоносителей – вдвое. В настоящее время на боевом дежурстве находятся 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя. Общий залп "калибров" может достигать 24 единиц.
В ОК считают, что сейчас уровень ракетной угрозы очень высок.
"Опасность применения врагом ракетных ударов остается, вероятность дроновых атак исключать нельзя. К сигналам воздушной тревоги следует относиться ответственно, не терять бдительности и оперативности реакции. Враг коварный, озлобленный и доведенный до определенного уровня отчаяния, может действовать крайне жестоко и отчаянно", - говорится в сообщении.
- По состоянию на обед 25 апреля враг держит в Черном море семь своих кораблей, среди них два ракетоносителя с общим залпом до 8 снарядов.
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