Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"



Сейчас в Черном море объявлено о штормовом предупреждении на несколько суток. Поэтому в Черном море корабельная группировка россиян уменьшилась до 7 единиц. На дежурстве противник оставил один подводный ракетоноситель, суммарный залп которого составляет до 4 типа "Калибр", - рассказала Гуменюк.



Глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что угроза ракетных обстрелов с Черного моря остается высокой



"Сейчас россияне не так активно используют ракетоносители в Черном море для запуска ракет “Калибр” по территории Украины. Однако угроза все же остается. Ведь пуски ракет из-под воды сложнее выявить нашим системам ПВО. Поэтому, по всей вероятности, россияне будут активно использовать авиацию, хотя это тоже зависит от погоды", - добавила она.

В течение 25 марта РФ выпустила по Херсонской области 210 снарядов тяжелой артиллерии и "градов", из-за российских атак девять мирных жителей получили ранения.

26 марта в Херсонской области на российских взрывчатках взорвались четверо молодых мужчин. Один из пострадавших потерял две ноги, другой - получил повреждения верхних конечностей.