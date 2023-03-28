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В Черном море продолжают дежурить 7 вражеских кораблей, среди них подводный ракетоноситель, - Гуменюк

28 мартa, 2023 вторник
08:52
война с Россией

Глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что по состоянию на 28 марта в Черном море дежурят 7 кораблей, среди них один носитель крылатых ракет "Калибр"

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Эспрессо"

Сейчас в Черном море объявлено о штормовом предупреждении на несколько суток. Поэтому в Черном море корабельная группировка россиян уменьшилась до 7 единиц. На дежурстве противник оставил один подводный ракетоноситель, суммарный залп которого составляет до 4 типа "Калибр", - рассказала Гуменюк.

Глава Объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" подчеркнула, что угроза ракетных обстрелов с Черного моря остается высокой

"Сейчас россияне не так активно используют ракетоносители в Черном море для запуска ракет “Калибр” по территории Украины. Однако угроза все же остается. Ведь пуски ракет из-под воды сложнее выявить нашим системам ПВО. Поэтому, по всей вероятности, россияне будут активно использовать авиацию, хотя это тоже зависит от погоды", - добавила она.

  • В течение 25 марта РФ выпустила по Херсонской области 210 снарядов тяжелой артиллерии и "градов", из-за российских атак девять мирных жителей получили ранения.
  • 26 марта в Херсонской области на российских взрывчатках взорвались четверо молодых мужчин. Один из пострадавших потерял две ноги, другой - получил повреждения верхних конечностей.

военные силы Украины
оккупированные территории
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