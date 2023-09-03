В Черном море при попытке высадки россиян Силы обороны уничтожили вражеский катер "Тунец": 6 ликвидированных окупантов
Российская армия попыталась высадиться в северо-западной части Черного моря. Военно-морские силы уничтожили вражеский катер типа КС-701 "Тунец" и ликвидировали 6 окупантов
Об этом говорится в сообщении ВМС ВСУ.
"В северо-западной части Черного моря при попытке высадки вражеского личного состава силами морской авиации Военно-Морских сил ВС Украины уничтожен вражеский катер типа КС-701 "Тунец", - говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские защитники ликвидировали 6 российских военных и ранили 2 оккупантов.
- С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла на войне в Украине 264 660 военных.
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