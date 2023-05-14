Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"Пока на чередовании в Черном море остается один подводный ракетоноситель РФ. Это до четырех ракет типа "Калибр" наготове. Но напомню, что для того, чтобы вернуться, надводным ракетоносителям достаточно двух - трех часов", - подчеркнула она.

Наталья Гуменюк отметила, что обычно ситуация обостряется перед ночью. Очень часто количество ракетоносителей увеличивается, когда РФ планирует массированную ракетную атаку.

"Пока продолжаем отслеживать. В случае изменения обстановки обязательно сообщим", - добавила начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины.