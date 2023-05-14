В Черном море остается подводный ракетоноситель РФ, - Гуменюк
В Черном море по состоянию на 14 мая россияне держат один подводный ракетоноситель и до четырех ракет "Калибр"
Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.
"Пока на чередовании в Черном море остается один подводный ракетоноситель РФ. Это до четырех ракет типа "Калибр" наготове. Но напомню, что для того, чтобы вернуться, надводным ракетоносителям достаточно двух - трех часов", - подчеркнула она.
Наталья Гуменюк отметила, что обычно ситуация обостряется перед ночью. Очень часто количество ракетоносителей увеличивается, когда РФ планирует массированную ракетную атаку.
"Пока продолжаем отслеживать. В случае изменения обстановки обязательно сообщим", - добавила начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины.
- Утром 14 мая в Черном море было 10 кораблей РФ , среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет.
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