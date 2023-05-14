Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Черном море остается подводный ракетоноситель РФ, - Гуменюк
Эксклюзив

В Черном море остается подводный ракетоноситель РФ, - Гуменюк

14 мая, 2023 воскресенье
23:53
Война с Россией

В Черном море по состоянию на 14 мая россияне держат один подводный ракетоноситель и до четырех ракет "Калибр"

Об этом сообщила начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины, капитан первого ранга Наталья Гуменюк в эфире Эспрессо.

"Пока на чередовании в Черном море остается один подводный ракетоноситель РФ. Это до четырех ракет типа "Калибр" наготове. Но напомню, что для того, чтобы вернуться, надводным ракетоносителям достаточно двух - трех часов", - подчеркнула она.

Наталья Гуменюк отметила, что обычно ситуация обостряется перед ночью. Очень часто количество ракетоносителей увеличивается, когда РФ планирует массированную ракетную атаку.

"Пока продолжаем отслеживать. В случае изменения обстановки обязательно сообщим", - добавила начальница объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины.

  • Утром 14 мая в Черном море было 10 кораблей РФ , среди которых четыре носителя крылатых ракет "Калибр" с общим залпом до 25 ракет.
Новости
Украина
Россия
Военные новости
Читайте также:
Евробачення Швеція – Loreen
14 мая, 2023 воскресенье
На "Евровидении-2023" победила певица Loreen из Швеции. Это ее вторая победа на конкурсе
москва, кремль
13 мая, 2023 суббота
В Кремле не верили, что война придет на территорию России, - Фейгин
Харків
13 мая, 2023 суббота
В Хмельницком в результате утренних взрывов чуть ли не пол города осталось без окон, - заместитель городского головы Новачок
Киев
+20°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.32
    Покупка 37.32
    Продажа 37.89
  • EUR
    Покупка 40.66
    Продажа 41.61
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
14 мая
23:16
Обновлено
Выборы в Турции: государственное агентство Anadolu называет победителем Эрдогана
23:04
В России подтвердили, что у Лукашенко проблемы со здоровьем
22:32
Укрзализныця: в результате обстрелов Подольского региона задерживаются 4 поезда
22:18
Обновлено
Зеленский в Берлине встретился со Штайнмайером и Шольцем
22:07
Обновлено
Зеленский объявил о визите во Францию: обсудит с президентом Макроном вопрос двусторонних отношений
21:25
Обновлено
Армия РФ обстреляла село Приморское вблизи Запорожья: ранены 6 гражданских
21:09
Эксклюзив
Хотим показать, как можно восстановить украинские больницы на примере в Днепре, - Ирина Рыбинкина
20:55
Эксклюзив
На фото врач и полицейский помогают раненому человеку
Не все медоборудование, которое удается поставлять для фронта, может работать в Украине - Ирина Рыбинкина
20:31
Украина работает над созданием коалиции истребителей, - Зеленский о визите в Европу
20:20
Кемаль Кылычдароглу
Соперник Эрдогана Киличдароглу: "Мы впереди"
20:08
Путин должен просить у нас пощады, - Зеленский
20:07
OPINION
Шоу должно закончиться
19:19
Казахстан может стать следующей жертвой РФ после Украины, - The Spectator
18:53
Россия перебросила на границу с Финляндией и Норвегией 16 стратегических бомбардировщиков - СМИ
18:43
За сутки ВСУ нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава врага и сбили 3 разведывательных БПЛА
18:32
ВСУ взяли 10 вражеских позиций на севере и юге Бахмута, - Маляр
18:25
Интервью
Владимир Яценко в ЗСУ
В этой войне победу принесет не F16, а пехота, – британский эксперт Грант
18:16
Олаф Шольц
Канцлер Германии Шольц официально объявил новый пакет военной помощи для Украины
18:11
Эксклюзив
В случае смерти Лукашенко его режим в Беларуси развалится, — экс-сотрудник СБУ Ступак
18:08
OPINION
"Никогда снова" - это детская надежда взрослых людей
18:03
Нетаньягу
Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в секторе Газа всю верхушку "Исламского джихада"
18:01
SpaceX
Компания SpaceX запустила в космос 56 новых спутников Starlink и посадила ракету в море
17:15
Интервью
В глазах Запада Москва стала легальной целью для ВСУ, - Фейгин
17:11
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 26-го тура
17:00
В Таиланде проходят парламентские выборы
16:53
Россия обстреляла Чугуевский район на Харьковщине: погибли два человека
16:39
Эксклюзив
Если будет второй тур выборов президента Турции, люди будут смотреть на результаты голосования в парламент, – политолог из Анкары.
16:37
В Украине с 1 июня заработает электронный лесорубный билет
16:10
Сиярто вылетел в Пекин обсуждать "мирный план" Китая
16:05
OPINION
Называть Крым и Причерноморье Таврией – все равно что оскорблять Украину Малороссией
16:02
Сухо и тепло: синоптик Наталья Диденко спрогнозировала понедельник в столице
15:47
В Японии собираются списать более 100 истребителей F-15J Eagle
15:27
Румыния выводит из эксплуатации МиГ-21
15:26
Эксклюзив
Он опытный дипломат, — экс-посол Литвин рассказал, чего ждать от визита представителя КНР в Украину
15:12
Враг ударил по Никопольщине: два человека получили ранения
15:07
Эксклюзив
Киличдароглу и Эрдоган имеют общий взгляд на политику отношений с РФ, - посол Украины в Турции Боднар
14:40
В Тайване обнаружили обломки китайского космического аэростата
14:35
Россияне обстреляли жилой дом на Херсонщине: погиб пожилой мужчина
14:13
Телеканал минобороны России подтвердил ликвидацию двух своих полковников вблизи Бахмута
14:11
Зеленский отреагировал на публикацию WP о "своем предложении" захватить приграничные села РФ
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV