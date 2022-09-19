В Черном море один вражеский надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство, - ОК "Юг"
Усиление шторма в Черном море заставило оккупантов отвести флот в пункты базирования, боевое дежурство продолжает лишь один надводный ракетоноситель
Об этом пишет ОК "Юг" в фейсбуке.
"Усиление шторма в Черном море заставило вражеский флот спрятаться в пункты базирования. Но один надводный ракетоноситель продолжает боевое дежурство, держа наготове 8 крылатых ракет типа "Калибр", его сопровождают 3 больших десантных корабля. Но все вместе держатся в ракетобезопасном районе, без приближения к ракетобезопасному району побережье материковой Украины", - говорится в сообщении.
Украинские военные отмечают, что минная опасность усиливается вместе с усилением шторма в море. Угроза ракетных ударов и обстрелов в зонах досягаемости вражеским оружием остается очень актуальной.
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