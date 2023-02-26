В Черном море нет ракетоносителей РФ: в ОК "Юг" назвали причину

Об этом сообщила пресс-секретарь Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

По данным Натальи Гуменюк, 26 февраля россияне не вывели на боевое дежурство в Черное море корабли-ракетоносители "калибров", это произошло из-за шторма. В частности, она сообщила, что вчера вечером РФ завела один такой носитель в место базирования.

"Корабли РФ прижимаются ближе к восточному побережью Крыма. Они все дальше и дальше отодвигаются от подконтрольного Украине берега. Потому что осознают, что дальнобойное оружие все ближе и ближе", - добавила пресс-секретарь, напомнив, что угроза ракетных ударов остается: захватчики могут подготовить и вывести носители за несколько часов.