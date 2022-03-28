В Черном море недалеко от границы с Болгарией обнаружили мину, - Минобороны Турции

Об этом сообщает Миноборона Турции.



По предоставленной информации, утром 28 марта у морского побережья турецкого городка Игнеады, близ границы Болгарии, была обнаружена мина.

Как стало известно, группы подводной обороны (SAS) в регионе были быстро переведены на место инцидента.

Детали уточняются.

Напомним, что ВМС Турции ранее предупреждало о возможном наличии дрейфовальных мин в водах Черного моря.