В Черном море недалеко от границы с Болгарией обнаружили мину, - Минобороны Турции
В Черном море недалеко от Игнеады на границе с Болгарией была обнаружена дрейфовальная мина
Об этом сообщает Миноборона Турции.
По предоставленной информации, утром 28 марта у морского побережья турецкого городка Игнеады, близ границы Болгарии, была обнаружена мина.
Как стало известно, группы подводной обороны (SAS) в регионе были быстро переведены на место инцидента.
Детали уточняются.
- Напомним, что ВМС Турции ранее предупреждало о возможном наличии дрейфовальных мин в водах Черного моря.
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