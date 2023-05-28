В Черном море не зафиксировано ни одного ракетоносителя РФ, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного прессцентра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на боевом дежурстве в Черном море не зафиксировано ни одного ракетоносителя РФ, все корабли заведены в бухту Новороссийска
Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"
"Россияне пытаются рассредоточивать свои корабли в Черном море. Все свои корабли пытаются держать поближе к Новороссийску. Именно поэтому сейчас все ракетоносители Черноморского флота РФ заведены в бухту Новороссийска. В Черном море находится 7 кораблей, а также один в Азовском море. Сейчас они пытаются собирать оперативные данные. В частности, запускать разведывательные беспилотники", - рассказала Гуменюк.
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