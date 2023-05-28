В Черном море не зафиксировано ни одного ракетоносителя РФ, - Гуменюк

Об этом она сообщила в эфире телеканала "Еспресо"



"Россияне пытаются рассредоточивать свои корабли в Черном море. Все свои корабли пытаются держать поближе к Новороссийску. Именно поэтому сейчас все ракетоносители Черноморского флота РФ заведены в бухту Новороссийска. В Черном море находится 7 кораблей, а также один в Азовском море. Сейчас они пытаются собирать оперативные данные. В частности, запускать разведывательные беспилотники", - рассказала Гуменюк.

В ночь на 28 мая во время массированного удара по Украине силы противовоздушной обороны уничтожили 52 из 54 ударных дронов Shahed