В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что в Черном море корабли продолжают использовать гуманитарный коридор
Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".
"Мы не такие уж маленькие в Черном море. Мы имеем определенную силу, мощь и несем некоторую угрозу для Черноморского флота РФ. Хотя враг пытается давить с воздуха. В частности, тактическая авиация РФ продолжает свое господство и давление на гражданское судоходство в районе острова Змеиный, куда россияне направляют управляемые авиабомбы", - отметила Гуменюк.
Капитан 1-го ранга напомнила, что в районе острова Змеиный много морских транспортных путей.
"Таким образом враг пытается спровоцировать неприятности. В частности, ударами КАБ россияне могут вызвать детонацию морских мин, которые есть в территориальном море Украины. Это может повлиять на судоходство. Хотя доверие к Силам обороны со стороны ведущих судоходов очевидно. Суда продолжают использовать гуманитарный коридор", – подчеркнула Гуменюк.
- В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось нанести функциональное поражение российскому флоту в Черном море
- По состоянию на 3 октября россияне удерживают два ракетоносителя с 16 "калибрами" на боевом дежурстве в Черном море.
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