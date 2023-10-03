В Черном море наш флот уже обладает силой и мощью, - Гуменюк

Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы не такие уж маленькие в Черном море. Мы имеем определенную силу, мощь и несем некоторую угрозу для Черноморского флота РФ. Хотя враг пытается давить с воздуха. В частности, тактическая авиация РФ продолжает свое господство и давление на гражданское судоходство в районе острова Змеиный, куда россияне направляют управляемые авиабомбы", - отметила Гуменюк.

Капитан 1-го ранга напомнила, что в районе острова Змеиный много морских транспортных путей.

"Таким образом враг пытается спровоцировать неприятности. В частности, ударами КАБ россияне могут вызвать детонацию морских мин, которые есть в территориальном море Украины. Это может повлиять на судоходство. Хотя доверие к Силам обороны со стороны ведущих судоходов очевидно. Суда продолжают использовать гуманитарный коридор", – подчеркнула Гуменюк.

В Министерстве обороны Великобритании считают, что украинским силам удалось нанести функциональное поражение российскому флоту в Черном море

По состоянию на 3 октября россияне удерживают два ракетоносителя с 16 "калибрами" на боевом дежурстве в Черном море.









