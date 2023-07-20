В Черном море насчитывается 7 кораблей РФ, один из них – носитель "калибров"
Российские оккупанты на боевом дежурстве в Черном море держат семь вражеских кораблей. Среди них один ракетоноситель, общий залп которого составляет 1 ракета
Об этом 20 июля пишут ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 1 ракета", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском море дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном море - до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Его общий залп составляет 16 ракет.
- В Белом доме предупреждают, что российские войска могут расширить свои цели против украинских зерновых объектов, включая атаки на гражданские суда в Черном море.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.63
Покупка 36.63Продажа 37.36
-
EUR
Покупка 40.94Продажа 41.91
- Актуальное
- Важное