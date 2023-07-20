Об этом 20 июля пишут ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 7 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп 1 ракета", - говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море дежурит один вражеский корабль, а в Средиземном море - до 8 вражеских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр". Его общий залп составляет 16 ракет.