Об этом информирует ВМС ВСУ .

"В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет", – пишет пресс-служба.

Сообщается, что в Азовском море армия РФ удерживает один корабль.

Также в Средиземном море присутствует до четырех российских кораблей, в том числе три ракетоносителя, залп до 28 "калибров".

Кроме того, за сутки, 24 апреля, в интересах врага, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:

Азовское море – 33 судна, из них 9 двигались в направлении пролива Босфор,

Черное море – 21 судно, из них четыре продолжили движение в Босфор.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - отметили в ВМС.