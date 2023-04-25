В Черном море находятся на дежурстве два российских ракетоносителя, общий залп до 8 "калибров"
По состоянию на 25 апреля враг держит в Черном море семь своих кораблей, в том числе два ракетоносителя с общим залпом до 8 снарядов
Об этом информирует ВМС ВСУ .
"В Черном море на боевом дежурстве находится 7 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 8 ракет", – пишет пресс-служба.
Сообщается, что в Азовском море армия РФ удерживает один корабль.
Также в Средиземном море присутствует до четырех российских кораблей, в том числе три ракетоносителя, залп до 28 "калибров".
Кроме того, за сутки, 24 апреля, в интересах врага, проход Керчь-Еникальским проливом совершили:
- Азовское море – 33 судна, из них 9 двигались в направлении пролива Босфор,
- Черное море – 21 судно, из них четыре продолжили движение в Босфор.
"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - отметили в ВМС.
- Несмотря на сосредоточенные усилия РФ на введении наступления по Бахмутскому, Авдеевскому и Марьинскому направлениям, ВСУ 24 апреля удалось отразить 43 атаки и поразить: ЗРК, станции РЭБ и места скопления российских войск.
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