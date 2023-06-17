В Черном море находятся две ракетоносители РФ, - Плетенчук
В Черном море 17 июня россияне держат изготовку ракетоносители "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен"
Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.
"Имеем в Черном море два носителя крылатых ракет - фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Один из них поразил своей ракетой здание Николаевской ОВА, когда погибли 37 человек", - отметил он.
В Азовском море нет ракетоносителей РФ. В Средиземном есть группировка российских кораблей, но тоже без ракетоносителей.
- По состоянию на 10.00 17 июня в акватории Черного моря на боевом дежурстве находился один надводный ракетоноситель РФ с восемью "калибрами".
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