Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

"Имеем в Черном море два носителя крылатых ракет - фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Один из них поразил своей ракетой здание Николаевской ОВА, когда погибли 37 человек", - отметил он.

В Азовском море нет ракетоносителей РФ. В Средиземном есть группировка российских кораблей, но тоже без ракетоносителей.