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В Черном море находятся две ракетоносители РФ, - Плетенчук

17 июня, 2023 суббота
10:22
Война с Россией

В Черном море 17 июня россияне держат изготовку ракетоносители "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен"

Об этом рассказал спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Еспресо.

"Имеем в Черном море два носителя крылатых ракет - фрегаты "Адмирал Эссен" и "Адмирал Макаров". Один из них поразил своей ракетой здание Николаевской ОВА, когда погибли 37 человек", - отметил он.

В Азовском море нет ракетоносителей РФ. В Средиземном есть группировка российских кораблей, но тоже без ракетоносителей.

  • По состоянию на 10.00 17 июня в акватории Черного моря на боевом дежурстве находился один надводный ракетоноситель РФ с восемью "калибрами".
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