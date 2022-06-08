Об этом сообщается в отчете ОК "Юг".

Оккупанты готовы выпустить по Украине 36 крылатых ракет.

"Корабельная группировка вражеских сил продолжает блокаду судоходства в северо-западной части Черного моря. В готовности к атакам 4 ракетных корабля и подводная лодка, которые оснащены 36 крылатыми ракетами "Калибр", - говорится в отчете.

Украинцев призывают серьезно относиться к воздушным тревогам.

"Угроза ракетных ударов, диверсий и высадки десанта не теряет актуальности, не пренебрегайте сигналами тревог. Учитывайте, что пляжный отдых и купание в заминированном море – двойная опасность в современных условиях. Будьте сознательны и внимательны, не оставляйте без уведомления компетентных органов подозрения, предметы или лиц", - отмечают в ОК "Юг".

8 июня Россия нашла вариант компенсировать многочисленные потери в войне с Украиной, потому фальсифицирует результаты медосмотров призывников в оккупированном Крыму.

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