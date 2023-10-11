В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители

Об этом пишут ВМС ВСУ.

"По состоянию на 10:30 11.10.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, из которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", - говорится в сообщении.

В то же время в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море 2 вражеских корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют.