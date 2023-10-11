В Черном море находятся 3 корабля РФ, два из них ракетоносители
По состоянию на утро 11 октября россияне удерживают в Черном море на боевом дежурстве 3 корабля, среди них два ракетоносителя
Об этом пишут ВМС ВСУ.
"По состоянию на 10:30 11.10.2023: в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских корабля, из которых 2 носителя крылатых ракет "калибр", - говорится в сообщении.
В то же время в Азовском море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, а в Средиземном море 2 вражеских корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют.
- По состоянию на утро вторника, 10 октября, россияне вывели на боевое дежурство в Черное море два подводных ракетоносителя с общим залпом до 8 "калибров".
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