В Черном море находятся 11 военных кораблей РФ, в том числе два ракетоносителя
На дежурстве в Черном море находится 11 военных кораблей РФ, а их суммарный залп "калибров" составляет около восьми
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграмме .
"В Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "калибров" – до восьми", – отметил он.
Владислав Назаров призвал внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги на фоне стратегической вражеской авиации и ходить к укрытиям.
- 30 апреля председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук сообщил, что россияне вывели в Черное море 15 кораблей , в том числе два ракетоносителя, имеющих на борту 16 ракет "Калибр".
- начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк рассказала, что из-за шторма в Черном море россияне завели ракетоносители в пункты базирования.
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