Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграмме .

"В Черном море с уменьшением силы шторма вражеская корабельная группировка из 11 кораблей пополнена двумя подводными ракетоносителями. Суммарный залп "калибров" – до восьми", – отметил он.

Владислав Назаров призвал внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги на фоне стратегической вражеской авиации и ходить к укрытиям.