В Черном море на дежурство выведены 4 носителя "калибров", залп может достичь 24 ракет

Об этом сообщили в Военно-Морских силах.

"В Черном море на боевое дежурство выведены 16 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты", - отметили в ВМС.

В частности, сообщается, что в Азовском море находится 1 российский корабль, в Средиземном - 10, а среди них есть 5 ракетоносителей "калибров", общий залп которых может достичь 72 ракеты.