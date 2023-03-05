В Черном море на дежурство выведены 4 носителя "калибров", залп может достичь 24 ракет
По состоянию на день 5 марта в Черном море на боевое дежурство выведены 4 российских ракетоносителя "калибров", общий залп может составить 24 единицы
Об этом сообщили в Военно-Морских силах.
"В Черном море на боевое дежурство выведены 16 вражеских кораблей, среди которых 4 носителя крылатых ракет "Калибр", общий залп - 24 ракеты", - отметили в ВМС.
В частности, сообщается, что в Азовском море находится 1 российский корабль, в Средиземном - 10, а среди них есть 5 ракетоносителей "калибров", общий залп которых может достичь 72 ракеты.
- Напомним, руководитель пресс-центра сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк утвердила , что россияне могут нанести по Украине точечные удары - они готовятся к возможным атакам.
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