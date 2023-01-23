В Черном море на дежурстве находятся три ракетоносителя РФ, снаряженные 24 "калибрами", и два больших десантных корабля
По состоянию на утро 23 января в Черном море два больших десантных корабля и три ракетоносителя РФ находятся на дежурстве, они имеют на борту 24 "калибра"
Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .
"Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 единиц", - пишет Назаров.
Спикер сообщил, что среди судов есть три ракетоносителя, которые оснащены 24 "калибрами", и два больших десантных корабля.
Также в Азовском море контроль надводной ситуации обеспечивает лишь один корабль армии РФ.
Штор продолжается, подчеркнул Назаров.
"Это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях. Воздержитесь от посещения побережья и купаний в запрещенных местах", - добавил спикер.
- 7 января руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщала, что вражеские войска вывели в Черное море ракетоносители почти с рекордным количеством "калибров" с начала полномасштабной войны - 6 ракетоносителей с общим залпом до 44 ракет. Наибольший показатель количества российских ракет в Черном море, фиксировавшихся с 24 февраля 2022 года, составлял 48 единиц.
- Также по данным Натальи Гуменюк, по состоянию на 21 января в Черном море находились уже 11 кораблей РФ, 5 из них – ракетоносители. Так, суммарный залп возможной атаки достигал 36 "калибров" - на 4 больше, чем на следующий день.
- По состоянию на 22 января количество ракетоносителей в Черном море также уменьшилось: возможный залп составляет 32 "калибра".
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