Об этом информирует спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .

"Корабельная группировка врага в Черном море состоит из 11 единиц", - пишет Назаров.

Спикер сообщил, что среди судов есть три ракетоносителя, которые оснащены 24 "калибрами", и два больших десантных корабля.

Также в Азовском море контроль надводной ситуации обеспечивает лишь один корабль армии РФ.

Штор продолжается, подчеркнул Назаров.

"Это будет способствовать повышению минной угрозы в прибрежных водах и территориях. Воздержитесь от посещения побережья и купаний в запрещенных местах", - добавил спикер.