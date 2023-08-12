В Черном море на дежурстве находятся четыре вражеских корабля, ракетоносители отсутствуют
По состоянию на субботу, 12 августа, на боевом дежурстве в Черном море находятся четыре российских корабля. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают Военно-Морские силы Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что в Черном море на боевом дежурстве находится 4 вражеских корабля, а в Азовском море – один вражеский корабль.
Также в Средиземном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей, из них 2 носителя крылатых ракет "калибр", общий залп до 24 ракет.
- 10 августа в Черном море находились 5 вражеских кораблей, среди которых 1 носитель крылатых ракет "калибр".
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