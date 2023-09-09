В Черном море на дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, ракетоносители отсутствуют
По состоянию на 08:00, 9 сентября российская армия на боевом дежурстве в Черном море удерживает 9 кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщает ВМС ВСУ.
"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что россияне держат в Азовском море один вражеский корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.
- По состоянию на 8 сентября российские кафиры удерживали на боевом дежурстве в Черном море 9 вражеских кораблей. Среди них находился ракетоноситель с 8 ракетами "калибр".
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