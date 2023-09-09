В Черном море на дежурстве находятся 9 вражеских кораблей, ракетоносители отсутствуют

Об этом сообщает ВМС ВСУ.

"В Черном море на боевом дежурстве находятся 9 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что россияне держат в Азовском море один вражеский корабль, а в Средиземном море на боевом дежурстве находится 2 вражеских корабля. Ракетоносителей среди них нет.