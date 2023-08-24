В Черном море на дежурстве находятся 9 кораблей РФ, среди них ракетоноситель "калибров", - Гуменюк
На утро четверга, 24 августа, россияне удерживают на боевом дежурстве в Черном море 9 вражеских кораблей. Среди них есть ракетоноситель с "калибрами", общий залп которого - до 8 ракет
Об этом сообщила представитель Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в телемарафоне.
"Корабельная группировка была сформирована в таком ориентировочном составе две недели назад. Она колебалась от отметки 10-15 кораблей-катеров в акватории Черного и Азовского морей", - сказала Гуменюк.
По ее словам, в настоящее время оккупанты усилили свое присутствие в Азовском море. Раньше там дежурил один корабль, то сейчас их уже два.
"В Черном море сейчас остается 9 единиц, среди них один ракетоноситель, надводный, снаряженный восемью ракетами типа "калибр" и готовый к применению", - сообщила спикер.
- На 23 августа на боевом дежурстве в Черном море находились восемь российских кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
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