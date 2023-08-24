В Черном море на дежурстве находятся 9 кораблей РФ, среди них ракетоноситель "калибров", - Гуменюк

Об этом сообщила представитель Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в телемарафоне.

"Корабельная группировка была сформирована в таком ориентировочном составе две недели назад. Она колебалась от отметки 10-15 кораблей-катеров в акватории Черного и Азовского морей", - сказала Гуменюк.

По ее словам, в настоящее время оккупанты усилили свое присутствие в Азовском море. Раньше там дежурил один корабль, то сейчас их уже два.

"В Черном море сейчас остается 9 единиц, среди них один ракетоноситель, надводный, снаряженный восемью ракетами типа "калибр" и готовый к применению", - сообщила спикер.