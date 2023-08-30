В Черном море на дежурстве находятся 5 вражеских кораблей: есть ли ракетоносители

Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.

Кроме того, еще один корабль РФ находится в Азовском море.

В Средиземном море дежурят еще 8 вражеских кораблей, из них 2 - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп достигает 24 ракет.

Фото: ВМС ВСУ / телеграм