В Черном море на дежурстве находятся 5 вражеских кораблей: есть ли ракетоносители
По состоянию на среду, 30 августа, на боевом дежурстве в Черном море находятся пять вражеских кораблей. Среди них нет носителей крылатых ракет типа "Калибр"
Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ.
Кроме того, еще один корабль РФ находится в Азовском море.
В Средиземном море дежурят еще 8 вражеских кораблей, из них 2 - носители крылатых ракет "Калибр". Их общий залп достигает 24 ракет.
Фото: ВМС ВСУ / телеграм
- Накануне, 28 августа, РФ держала на боевом дежурстве в Черном море шесть своих кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет типа "Калибр".
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