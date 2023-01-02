Об этом информирует в телеграмме спикер ОК "Юг" Владислав Назаров .

"По состоянию на 7 часов в нашей зоне ответственности Силы обороны юга обеспечивают стабильный контроль ситуации", - пишет Назаров.

В настоящее время в Черном море корабельная группировка российских оккупантов состоит из 6 единиц, среди которых большой десантный корабль.

Также в Азовском море находится одно судно.

Сообщается, что ракетоносители – в пунктах базирования.

Украинцев призывают соблюдать меры безопасности и ограничения военного положения. В частности, из-за шторма повышена минная опасность – вчера обезвредили очередную морскую мину.

"В случае обнаружения подобных предметов, не пытайтесь к ним приблизиться, самостоятельно обезвредить, немедленно известите ближайшее подразделение Сил обороны", - подчеркнул спикер.

Ночью на 2 января 2023 г. в столице Украины, Киеве, а также в Киевской и Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях прогремели взрывы - работала ПВО по воздушным целям врага. Также есть поврежденные объекты энергоинфраструктуры.