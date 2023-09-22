В Черном море на боевом дежурстве остаются 6 кораблей РФ, ракетоносителей нет

Об этом сообщают ВМС ВСУ.

"По состоянию на сегодняшний день на 10 утра ситуация такова: в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.

В Азовском и Средиземном море россияне удержат по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей "калибров" нет.