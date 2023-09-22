В Черном море на боевом дежурстве остаются 6 кораблей РФ, ракетоносителей нет
На 10 утра пятницы, 22 сентября, россияне в Черном море на боевом дежурстве удерживают шесть кораблей. Ракетоносители "калибров" отсутствуют
Об этом сообщают ВМС ВСУ.
"По состоянию на сегодняшний день на 10 утра ситуация такова: в Черном море на боевом дежурстве находятся 6 вражеских кораблей", - говорится в сообщении.
В Азовском и Средиземном море россияне удержат по одному вражескому кораблю. Ракетоносителей "калибров" нет.
- На утро 21 сентября на боевом дежурстве в Черном море российские террористы также удерживали шесть кораблей. Ракетоносителей среди них не было.
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